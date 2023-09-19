ua en ru
Вт, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне заселяются в дома к пенсионерам в Токмаке и грабят их, - Генштаб

Токмак, Вторник 19 сентября 2023 20:33
UA EN RU
Россияне заселяются в дома к пенсионерам в Токмаке и грабят их, - Генштаб Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные в оккупированном Токмаке (Запорожская область) заселяются в дома к пенсионерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Российские оккупанты цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты принудительно проживают вместе с гражданскими жителями в их домах, используя мирных жителей как живой щит. Так, в населенном пункте Токмак Запорожской области военнослужащих российских оккупационных войск массово расселяют к гражданским старикам в их дома.

Россияне заселяются в дома к пенсионерам в Токмаке и грабят их, - Генштаб

Фото: Токмак (deepstatemap.live)

"Кроме того, оккупанты грабят квартиры и дома граждан Украины", - добавили в Генштабе.

Контрнаступление ВСУ в Запорожской области

Украинские военные продолжают ведение наступательных действий и прорываются ко второй линии обороны российских оккупантов на юге.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что маркером следующего прорыва ВСУ будет освобождение Токмака.

Также эксперты сообщали, что россияне превратили город Токмак (Запорожская область) в большой логистический узел. Поэтому оккупанты "очень серьезно" будут биться за этот город.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Запорожская область Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
Россияне ударили по Константиновке 6 сентября из комплекса С-300, - СБУ
Россияне ударили по Константиновке 6 сентября из комплекса С-300, - СБУ
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны