Россияне заселяются в дома к пенсионерам в Токмаке и грабят их, - Генштаб
Российские военные в оккупированном Токмаке (Запорожская область) заселяются в дома к пенсионерам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"Российские оккупанты цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты принудительно проживают вместе с гражданскими жителями в их домах, используя мирных жителей как живой щит. Так, в населенном пункте Токмак Запорожской области военнослужащих российских оккупационных войск массово расселяют к гражданским старикам в их дома.
Фото: Токмак (deepstatemap.live)
"Кроме того, оккупанты грабят квартиры и дома граждан Украины", - добавили в Генштабе.
Контрнаступление ВСУ в Запорожской области
Украинские военные продолжают ведение наступательных действий и прорываются ко второй линии обороны российских оккупантов на юге.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что маркером следующего прорыва ВСУ будет освобождение Токмака.
Также эксперты сообщали, что россияне превратили город Токмак (Запорожская область) в большой логистический узел. Поэтому оккупанты "очень серьезно" будут биться за этот город.
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