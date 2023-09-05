Як далі може розвиватися наступ ЗСУ і де чекати на прорив: думки експертів

Українські військові прориваються до другої лінії оборони російських окупантів на півдні. Можливо, наступним великим кроком наших воїнів буде звільнення Токмака.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Момент істини. З чим наступ ЗСУ заходить в осінь і де можливий новий прорив" .

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що маркером наступного прориву ЗСУ буде звільнення Токмака, його оперативне оточення або вихід на південь від дороги Т0401 Токмак - Пологи.

"Коли ми зможемо це зробити? Робити прогнози справа невдячна. Але загалом, згідно з тим рухом, який спостерігається на лівому фланзі, це може статися до кінця вересня. Тобто прорив другої лінії у вересні, а в жовтні фактично має початися рух на третю", - вважає Коваленко.

Водночас військовий експерт Владислав Селезньов налаштований менш оптимістично. Він вважає, що в цьому рівнянні дуже багато перемінних, і важко сказати, чи вистачить ЗСУ ресурсів підтримувати інтенсивність операцій. Особливо на тлі того, що західні союзники стримано сприймають зміну керівництва Міноборони.

При цьому з упевненістю можна говорити про прискорення темпів на Мелітопольському відтинку. І, скоріше за все, від подій біля Роботиного, Вербового та Новопрокопівки залежить доля наступу на південь.

Керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко припустив, що росіяни там ослаблені і не зможуть чинити сильний спротив.

"Те, про що ми говоримо - Вербове, Новопрокопівка та інші населені пункти - це розширення нашого плацдарму. Мета якого закріпити фланги та просунутися вглиб оборони російських військ", - сказав він.

Ситуація на фронті

Сьогодні у Генштабі повідомили, що українські воїни мали успіх у напрямку Роботине - Новопрокопівка, вони закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження по виявленим цілям противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Сили оборони також продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута. Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.

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