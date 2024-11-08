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Росіяни запустили по Україні "Шахеди": в яких регіонах є загроза

Ілюстративне фото: українські захисники збивають російські дрони (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти ввечері 8 листопада знову запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Повітряну тривогу оголосили вже у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Згідно з даними Повітряних сил, зараз дрони фіксують:

  • на півночі Сумської області в південному напрямку;
  • група "Шахедів" з Сумської області курсом на Чернігівську.
  • група "Шахедів" на півдні Сумської області курсом на Полтавську;
  • дрони на півночі Сумської області курсом на Чернігівську.

Карта повітряних тривог станом на 21:54

Обстріл України 8 листопада

У ніч на 8 листопада російські окупанти вдались до чергової масованої атаки дронами. Протиповітряній обороні вдалося знищити 62 ворожих безпілотників та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Зокрема, цієї ночі внаслідок обстрілів відомо про постраждалих й загиблого у Одеському районі.

Також ворог здійснив авіаційні удари по Харкову, внаслідок чого постраждали 25 осіб, серед яких була і дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна в УкраїніДрониАтака дронів