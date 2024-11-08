Росіяни запустили по Україні "Шахеди": в яких регіонах є загроза

Обстріл України 8 листопада

У ніч на 8 листопада російські окупанти вдались до чергової масованої атаки дронами. Протиповітряній обороні вдалося знищити 62 ворожих безпілотників та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Зокрема, цієї ночі внаслідок обстрілів відомо про постраждалих й загиблого у Одеському районі.

Також ворог здійснив авіаційні удари по Харкову, внаслідок чого постраждали 25 осіб, серед яких була і дитина.

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