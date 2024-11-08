Росія вночі запустила більше 90 дронів та п'ять ракет: скільки збила ППО

У ніч на 8 листопада російські окупанти вдались до чергової масованої атаки дронами. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 62 ворожих безпілотних літальних апарати (БпЛА) й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Згідно з даними Повітряних сил, під час атаки росіяни завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М", яку було запущено із Ростовської області. Зокрема терористи за ніч запустили:

чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області;

92 ударних БпЛА типу Shahed й безпілотники невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел та тимчасово окупованого Криму;

керовані авіабомби у напрямку Харківської та Сумської областей.

До відбиття атаки були залучені:

зенітні ракетні війська;

авіація;

підрозділи РЕБ;

мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Станом на 9 ранку, 8 листопада, підтверджено збиття 4-х керованих авіаційних ракет Х-59/69 й 62-х дронів.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Ще 26 БпЛА були локаційно втрачені у різних регіонах України. Один наразі перебуває в українському повітряному просторі.

Обстріли Росії

З початку повномасштабного вторгнення обстріли українських міст і селищ стали частиною реалій повсякденного життя. Терористи активно застосовують різні види зброї, зокрема ракети, КАБи та дрони-камікадзе, щоб завдати шкоди цивільним об'єктам і інфраструктурі.

Також у останні місяці спостерігається значне збільшення кількості нічних атак з використанням безпілотних літальних апаратів, що істотно підвищує ризики для мирного населення.

Цієї ночі внаслідок обстрілів відомо про постраждалих й загиблого у Одеському районі. Зокрема, ворог здійснив авіаційні удари по Харкову, внаслідок чого постраждали 25 осіб, серед яких була і дитина.