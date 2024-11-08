Россияне запустили по Украине "Шахеды": в каких регионах есть угроза

Обстрел Украины 8 ноября

В ночь на 8 ноября российские оккупанты прибегли к очередной массированной атаке дронами. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 62 вражеских беспилотника и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

В частности, этой ночью в результате обстрелов известно о пострадавших и погибшем в Одесском районе.

Также враг совершил авиационные удары по Харькову, в результате чего пострадали 25 человек, среди которых был и ребенок.

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