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Обстріл Одеського району: відомо про загиблого та майже десяток постраждалих

П'ятниця 08 листопада 2024 09:07
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Обстріл Одеського району: відомо про загиблого та майже десяток постраждалих Фото: наслідки обстрілу Одеського району (t.me/odeskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 8 листопада російські окупанти атакували дронами Одеський район. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще дев'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

За словами Кіпера, внаслідок осколкового поранення загинув 46-річний чоловік, який під час атаки був за кермом автомобіля.

Також відомо про дев'ятьох постраждалих, серед яких 91-річна жінка з гострою реакцією на стрес. У тому ж числі шестеро осіб були госпіталізовані.

Фото: наслідки обстрілу Одеського району (t.me/odeskaODA)

"На місцях триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Працюють всі відповідні служби", - додав Кіпер.

Обстріли України

Упродовж останніх кількох місяців відзначається суттєве зростання кількості нічних повітряних атак росіян, що здійснюються за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Це значно посилює небезпеку для мирного населення.

У ніч на 8 листопада, як й згадувалось вище, російські терористи атакували Одеський район.

Зокрема ворог завдав авіаційні удари по Харкову, внаслідок чого поранення отримали 25 людей, у тому ж числі й дитина.

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