РФ вдарила по Харкову: є постраждалі, пошкоджено будівлі в центрі та на Салтівці
В ніч на 8 листопада російські військові вкотре здійснили пуск КАБів на Харків. Внаслідок атаки пошкоджено та частково зруйновано будинки, а також є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова та канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Перші вибухи у місті пролунали приблизно о 03:03. Через півгодини було чути повторні вибухи.
Удар по центру міста
Терехов повідомив, що останні два прильоти були в районі щільної житлової та історичної забудови у центрі Харкова. Синєгубов уточнив, що мова йде про Шевченківський район. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження адміністративних будівель та житлових будинків. Служби продовжують огляд.
Атака Салтівки
Один з ворожих КАБів ударив по 12-ти поверхівці у Салтівському районі. Через це у будинку зруйновано кілька поверхів, а під завалами знаходяться люди. Крім того, виникла пожежа.
За інформацією Синєгубова, мова йде про часткове руйнування під'їзду будинку з 1-го по 3-й поверх. Також пошкоджено будівлі навколо.
Станом на 04:31 кількість постраждалих у салтівській багатоповерхівці зросла до 10 осіб.
Оновлено о 04:40
"Немовля трьох місяців та ще 13 постраждалих маємо на Салтівці", - Терехов.
Нагадаємо, що в ніч із 7 на 8 листопада війська РФ здійснили масовану атаку дронами на Одеський район. Унаслідок атаки було пошкоджено приватні житлові будинки, в одному з навчальних закладів вибито вікна та пошкоджено фасад.
Крім того, внаслідок пошкодження осколками в Одесі сталася розгерметизація і загоряння двох газових труб. У низці будівель також вибито вікна.
Через годину після настання нової доби було відомо про двох постраждалих.
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