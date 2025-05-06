Росіяни запустили по Україні "Шахеди": де ризик ударів

Після невеликої перерви в кілька годин, орієнтовно з 02:00 у повітряний простір країни знову почали залітати російські ударні БпЛА.

О 01:38 кілька груп дронів з'явилися на сході Харківщини та рухалися західним курсом. Також група БпЛА була зафіксована на сході Дніпропетровської області, рухалася на північ.

О 03:14 військові повідомили про дрони зі сходу у напрямку Харкова.

О 03:20 повідомлялося про декілька груп БпЛА з Харківської на Дніпропетровську та Донецьку області. Також були помічені БпЛА на Сумщині, рухалися на захід.

Станом на 03:45 ворожі безпілотники рухалися:

на кордоні Сумської та Чернігівської областей;

на заході Харківської області курс на Полтавську;

на півночі Сумської області, курс південний;

у напрямку міста Краматорськ Донецької області;

на півдні і в центрі Харківської області, курс довільний.

О 04:06 у Харкові пролунав вибух. Місто масовано атакують ударні БпЛА.

Моніторингові канали також повідомляють про вибухи в місті Краматорськ Донецької області.

Станом на 03:37 карта повітряних тривог України виглядала так: