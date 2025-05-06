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Россияне запустили по Украине "Шахеды": где риск ударов

Фото: враг повторно атакует Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 6 февраля российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде восточных и северных областей объявлена воздушная тревога.

После небольшого перерыва в несколько часов, ориентировочно с 02:00 в воздушное пространство страны снова начали залетать российские ударные БПЛА.

В 01:38 несколько групп дронов появились на востоке Харьковщины и двигались западным курсом. Также группа БпЛА была зафиксирована на востоке Днепропетровской области, двигалась на север.

В 03:14 военные сообщили о дронах с востока в направлении Харькова.

В 03:20 сообщалось о нескольких группах БпЛА с Харьковской на Днепропетровскую и Донецкую области. Также были замечены БпЛА на Сумщине, двигались на запад.

По состоянию на 03:45 вражеские беспилотники двигались:

  • на границе Сумской и Черниговской областей;
  • на западе Харьковской области курс на Полтавскую;
  • на севере Сумской области, курс южный;
  • в направлении города Краматорск Донецкой области;
  • на юге и в центре Харьковской области, курс произвольный.

В 04:06 в Харькове прогремел взрыв. Город массированно атакуют ударные БпЛА.

Мониторинговые каналы также сообщают о взрывах в городе Краматорск Донецкой области.

По состоянию на 04:17 вражеские беспилотники двигались: 

  • на границе Сумской и Черниговской областей, курс южный;
  • на западе Харьковской области, курс на Донецкую область;
  • на юге Сумской области, курс на Полтавскую область;
  • в направлении г. Краматорск Донецкой области;
  • в Харьковской области, курс произвольный;
  • в направлении Харькова.

В 04:33 российские БПЛА двигались:

  • на юге Харьковской области, курс на Донецкую область;
  • над Харьковом;
  • с востока Сумской области, курс на Черниговскую область;
  • на юге/севере Черниговской области, курс на юг;
  • в Полтавской области, курс юго-западный.
  • над Краматорском Донецкой области.

В 04:43 сообщили о движении дронов курсом на Харьков.

Также ударные БпЛА движутся курсом на Миргород Полтавской области.

В 04:48 военные сообщили о движении группы БпЛА из Сумской курсом на Черниговскую область.

По состоянию на 03:37 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Воздушные атаки России

Накануне вечером вражеские дроны атаковали с юга Одесскую область. В результате удара повреждены жилые дома и вспыхнули пожары, погиб человек.

Около 03:00 6 мая вражеский дрон попал в центральный район Харькова, в результате чего загорелся частный дом.

В ночь на 5 мая российские террористы запустили в направлении Украины 116 ударных беспилотников, а также две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Курской области.

В частности, в городе Конотоп Сумской области дроны и баллистика уничтожили объект инфраструктуры. Враг пытался убить спасателей, прибывших на место попаданий для ликвидации последствий. К счастью, обошлось без пострадавших.

Агрессор накапливает стратегическую авиацию в Сибири для дальнейших ракетных атак по Украине.

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Атака дронов