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РФ вдарила дроном по центру Харкова: палає будинок

Вівторок 06 травня 2025 03:46
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РФ вдарила дроном по центру Харкова: палає будинок Фото: інформація щодо можливих постраждалих уточнюється (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 6 травня російські окупанти вдарили дроном по центральному району Харкова. Внаслідок атаки загорівся приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Ворог здійснив удар БПЛА типу "Шахед" по центральному, щільно заселеному району міста. Внаслідок атаки безпілотника палає приватний будинок", - йдеться у повідомленні.

Терехов додав, що інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Обстріли Харків

Важливо зазначити, що останнім часом росіяни посилили обстріли Харкова. Ворог дуже часто застосовує для атак ударні дрони, внаслідок чого руйнується цивільна інфраструктура. Зокрема, під ударом опиняються будинки, навчальні заклади, промисловість і багато іншого.

Так, пізно ввечері, 2 травня, у місті було зафіксовано щонайменше 17 прильотів. Постраждали кілька районів міста, а кількість поранених сягнула 51 людини. Причому серед постраждалих двоє дітей.

Детальніше про російську атаку - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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