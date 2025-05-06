Жертва, пожежі і пошкодження: РФ атакувала дронами Одеський район

Пізно ввечері, 5 травня, російські окупанти атакували Одеську область дронами. Внаслідок атаки загинув людини, є пошкодження та зафіксовано пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"В одному з будинків знайдено тіло загиблої людини. Додаткова інформація щодо постраждалих уточнюється", - поінформував глава ОВА.

Кіпер уточнив, що деяких місцях спалахнули пожежі. Наразі їх оперативно ліквідовують рятувальники.

"Внаслідок російського удару по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Одеси та області

Нагадаємо, кілька годин тому мер Одеси Геннадій Труханов писав, що російські війська атакують місто ударними дронами. Зокрема, в центрі, а також у Київському та Пересипському районах було чути вибухи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 квітня, пізно ввечері, Одеса теж зазнала інтенсивної атаки ворожих дронів. Внаслідок атаки було пошкоджено багато об'єктів, включно з житловими будинками, були загиблі та постраждалі.

Ба більше, пізніше стало відомо, що внаслідок атаки загинув залізничник, а також постраждала залізнична інфраструктура.

"Одеська область і залізнична інфраструктура регіону цієї ночі перебувала під ворожим обстрілом", - писали в УЗ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.