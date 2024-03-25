ua en ru
Пн, 25 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни запустили по Україні кілька груп "Шахедів"

Понеділок 25 березня 2024 00:07
UA EN RU
Росіяни запустили по Україні кілька груп "Шахедів" Фото: БПЛА "Шахед" (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Росія запустила кілька груп дронів-камікадзе "Шахед". Наразі вони рухаються у північно-західному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

"Увага! Декілька груп ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря, вектор руху північно-західний (Одеса)", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Нагадаємо, в ніч на 24 березня російські окупанти атакували Україну, використавши 29 ракет і 28 БПЛА. Українська ППО знищила 18 ракет і 25 ударних дронів.

На Львівщині було влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Через російські обстріли ДТЕК загалом втратив 50% генерації електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Зеленський: РФ цього тижня використала для ударів по Україні понад тисячу ракет, дронів і бомб
Зеленський: РФ цього тижня використала для ударів по Україні понад тисячу ракет, дронів і бомб
DAILY
Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими
Катерина Гончарова, Юлія Акимова Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими