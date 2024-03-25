Росіяни запустили по Україні кілька груп "Шахедів"
Фото: БПЛА "Шахед" (getty images)
Росія запустила кілька груп дронів-камікадзе "Шахед". Наразі вони рухаються у північно-західному напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
"Увага! Декілька груп ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря, вектор руху північно-західний (Одеса)", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
Нагадаємо, в ніч на 24 березня російські окупанти атакували Україну, використавши 29 ракет і 28 БПЛА. Українська ППО знищила 18 ракет і 25 ударних дронів.
На Львівщині було влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
Через російські обстріли ДТЕК загалом втратив 50% генерації електроенергії.
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