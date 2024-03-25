Россияне запустили по Украине несколько групп "Шахедов"

Россия запустила несколько групп дронов-камикадзе "Шахед". В настоящее время они двигаются и в северо-западном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

"Внимание! Несколько групп ударных вражеских БпЛА в акватории Черного моря, вектор движения северо-западный (Одесса)", - говорится в сообщении ВС ВСУ.