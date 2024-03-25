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Россияне запустили по Украине несколько групп "Шахедов"

Понедельник 25 марта 2024 00:07
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Россияне запустили по Украине несколько групп "Шахедов" Фото: БПЛА "Шахед" (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Россия запустила несколько групп дронов-камикадзе "Шахед". В настоящее время они двигаются и в северо-западном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

"Внимание! Несколько групп ударных вражеских БпЛА в акватории Черного моря, вектор движения северо-западный (Одесса)", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Напомним, в ночь на 24 марта российские оккупанты атаковали Украину, использовав 29 ракет и 28 БПЛА. Украинская ПВО уничтожила 18 ракет и 25 ударных дронов.

Во Львовской области было попадание в объект критической инфраструктуры.

Из-за российских обстрелов ДТЭК в целом потерял 50% генерации электроэнергии.

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