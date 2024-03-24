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РФ вдарила по Львівській області "Кинджалами": є "приліт" у вже атакований об'єкт вночі

ЛЬвів, Неділя 24 березня 2024 10:28
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РФ вдарила по Львівській області "Кинджалами": є "приліт" у вже атакований об'єкт вночі Фото: РФ вдарила по Львівській області "Кинджалами" під час ранкової тривоги 24 березня (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Під час нещодавної тривоги окупанти атакували Львівську область "Кинджалами". Є повторне влучання в той об'єкт, який вже був атакований вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31, ворог з МіГ-31К вдарив по Львівській області "Кинджалами", - розповів він.

Попередньо, за його словами, є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі.

"Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце", - додав Козицький.

Обстріл України 24 березня

Зазначимо, о 9:26 в Україні було оголошено повітряну тривогу вже після обстрілу по Україні в ніч на 24 березня, коли РФ використала як дрони, так і ракети. Цей удар став третім ударом по Україні за останні чотири доби. Зокрема, окрім Києва, Кривого Рогу, РФ вночі обстріляла Львівську область, де окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури. Виникла пожежа.

Зазначимо, що під час цієї атаки російська ракета залетіла на територію Польщі. Через це там підняли в небо авіацію, зокрема авіацію НАТО. Ракета РФ перебувала у повітряному просторі Польщі 39 секунд.

Загалом російські війська в ніч на 24 березня атакували Україну, використавши 29 ракет, запущених із 14 літаків Ту-95МС, та 28 БПЛА. 14 ворожих цілей ППО збити не вдалося.

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