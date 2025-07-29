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У Чернігові під час тривоги пролунав вибух

Вівторок 29 липня 2025 19:03
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У Чернігові під час тривоги пролунав вибух Ілюстративне фото: у Чернігові під час тривоги пролунав вибух (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Ввечері вівторка, 29 липня, у Чернігові було чути звук вибуху під час загрози балістичного удару.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Близько 18:43 у Чернігові, а також низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили попередили про загрозу балістичного обстрілу.

Вже о 18:45 у мережі почали повідомляти про звуки вибуху у Чернігові.

Водночас, деякий час до того Повітряні сили попереджали про розвідувальний ворожий дрон у Чернігівській області. Місцевих попереджали про роботу ППО по безпілотнику.
У Чернігові під час тривоги пролунав вибух

Удар по Чернігову

Нагадаємо, Україна в ніч на 6 червня перебувала під масованою атакою Росії. Зокрема, вибухи лунали в Чернігові. Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус розповів, що росіяни для атаки використовували "Шахеди", балістику і крилату ракету.

Після цього стало відомо, що під завалами через атаку опинилися два охоронці промислового підприємства.

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