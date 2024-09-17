Росіяни запустили по Україні дрони "Шахед": в яких областях оголошено тривогу

О 22:19 військові повідомили про рух дронів на межі Херсонської та Миколаївської областей.

О 22:50 було виявлене входження БпЛА у Сумську область курсом на південь. Один із дронів помічений на півночі в районі кордону з РФ.

Також безпілотники виявлені у Полтавській області біля Миргорода та на півночі, рухаються у південному напрямку.

Крім того, "Шахеди" рухаються у Миколаївській області курсом на захід.

Оновлено 23:11

Безпілотники виявлені у Сумській області, рухаються у південно-західному напрямку.

Також нова група дронів рухається на півночі Херсонської області, у південно-західному напрямку.

Крім того, БпЛА в центрі Полтавської області, рухаються західним курсом.

Помічені дрони у Миколаївській області курсом на Одеську область.

Також військові оголосили загрозу застосування ударних БпЛА для Чернігівської області.

Тим часом один "Шахед" перетнув кордон Одеської області та продовжує рух у напрямку Любашівки.

Оновлено 23:38

Повітряні сили оголосили загрозу застосування ударних БпЛА в Черкаській області.

Дрони рухаються на межі Черкаської області в напрямку Київської області.

Також БпЛА рухаються на півночі Одеської області курсом на Вінницьку область.

Оновлено 23:50

Військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Вінницькій та Київській областях.

Оновлено 0:06

Безпілотники рухаються на заході Полтавської області в напрямку Черкаської області.

Дрони виявлені на півночі Харківщини, курс на південь.

Також "Шахеди" зафіксували на сході Київської області, рухаються у напрямку Білої Церкви.

Група БпЛА виявлена на сході та заході Миколаївської області, рух курсом на захід.

Крім того, "Шахеди" на півночі Одеської області, рухаються в напрямку перетину Вінницької та Кіровоградської областей.

Станом на зараз карта повітряних тривог України виглядає так: