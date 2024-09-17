UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни запустили по Україні дрони "Шахед": в яких областях оголошено тривогу

Фото: держава-агресор вкотре атакує Україну дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері у вівторок, 17 вересня, російські загарбники запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 22:19 військові повідомили про рух дронів на межі Херсонської та Миколаївської областей.

О 22:50 було виявлене входження БпЛА у Сумську область курсом на південь. Один із дронів помічений на півночі в районі кордону з РФ.

Також безпілотники виявлені у Полтавській області біля Миргорода та на півночі, рухаються у південному напрямку.

Крім того, "Шахеди" рухаються у Миколаївській області курсом на захід.

Оновлено 23:11

Безпілотники виявлені у Сумській області, рухаються у південно-західному напрямку.

Також нова група дронів рухається на півночі Херсонської області, у південно-західному напрямку.

Крім того, БпЛА в центрі Полтавської області, рухаються західним курсом.

Помічені дрони у Миколаївській області курсом на Одеську область.

Також військові оголосили загрозу застосування ударних БпЛА для Чернігівської області.

Тим часом один "Шахед" перетнув кордон Одеської області та продовжує рух у напрямку Любашівки.

Оновлено 23:38

Повітряні сили оголосили загрозу застосування ударних БпЛА в Черкаській області.

Дрони рухаються на межі Черкаської області в напрямку Київської області.

Також БпЛА рухаються на півночі Одеської області курсом на Вінницьку область.

Оновлено 23:50

Військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Вінницькій та Київській областях.

Оновлено 0:06

Безпілотники рухаються на заході Полтавської області в напрямку Черкаської області.

Дрони виявлені на півночі Харківщини, курс на південь.

Також "Шахеди" зафіксували на сході Київської області, рухаються у напрямку Білої Церкви.

Група БпЛА виявлена на сході та заході Миколаївської області, рух курсом на захід.

Крім того, "Шахеди" на півночі Одеської області, рухаються в напрямку перетину Вінницької та Кіровоградської областей.

Станом на зараз карта повітряних тривог України виглядає так:

Нагадаємо, днями ЗСУ знищили склад боєприпасів біля тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області.

Тим часом президент Володимир Зеленський провів наради, що стосувалися плану перемоги України та поповнення флоту F-16.

У США вже ознайомилися з планом перемоги Зеленського і припустили, що така ініціатива може дати результат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України