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Россияне запустили по Украине дроны "Шахед": в каких областях объявлена тревога

Фото: государство-агрессор снова атакует Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером во вторник, 17 сентября, российские захватчики запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 22:19 военные сообщили о движении дронов на границе Херсонской и Николаевской областей.

В 22:50 было обнаружено вхождение БпЛА в Сумскую область курсом на юг. Один из дронов замечен на севере в районе границы с РФ.

Также беспилотники обнаружены в Полтавской области возле Миргорода и на севере, движутся в южном направлении.

Кроме того, "Шахеды" движутся в Николаевской области курсом на запад.

Обновлено 23:11

Беспилотники обнаружены в Сумской области, движутся в юго-западном направлении.

Также новая группа дронов движется на севере Херсонской области, в юго-западном направлении.

Кроме того, БпЛА в центре Полтавской области, движутся западным курсом.

Замечены дроны в Николаевской области курсом на Одесскую область.

Также военные объявили угрозу применения ударных БпЛА для Черниговской области.

Тем временем один "Шахед" пересек границу Одесской области и продолжает движение в направлении Любашевки.

Обновлено 23:38

Военные объявили угрозу применения ударных БпЛА в Черкасской области.

Обновлено 23:38

Воздушные силы объявили угрозу применения ударных БпЛА в Черкасской области.

Дроны движутся на границе Черкасской области в направлении Киевской области.

Также БпЛА движутся на севере Одесской области курсом на Винницкую область.

Обновлено 23:50

Военные сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Винницкой и Киевской областях.

В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Напомним, на днях ВСУ уничтожили склад боеприпасов возле временно оккупированного Мариуполя Донецкой области.

Тем временем президент Владимир Зеленский провел совещания, касающиеся плана победы Украины и пополнения флота F-16.

В США уже ознакомились с планом победы Зеленского и предположили, что такая инициатива может дать результат.

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Война России против Украины