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З'явився супутниковий знімок знищеного складу боєприпасів росіян біля Маріуполя

Вівторок 17 вересня 2024 21:09
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З'явився супутниковий знімок знищеного складу боєприпасів росіян біля Маріуполя Ілюстративне фото: з'явився супутниковий знімок знищеного складу боєприпасів росіян біля Маріуполя (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдали ракетного удару по складах боєприпасів росіян. В мережі з'явились супутникові знімки наслідків удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що на супутникових знімках видно наслідки пожеж і детонації боєприпасів у трьох різних місцях на околицях Маріуполя. Зокрема, один зі складів, ймовірно, знаходився в лісі. На опублікованих кадрах видно, що в результату удару по складу росіян почалась масштабна пожежа. Там, ймовірно, відбулась детонація боєприпасів.

За словами очевидців, один з ударів було завдано минулої п'ятниці, 13 вересня. А інші в ніч з неділі на понеділок.

Що передувало

Минулої п'ятниці у ЗМІ з'явилась інформація про те, що під Маріуполем завдано удару по складу ракет для ППО окупантів. За словами радника мера Маріуполя Петро Андрющенко, було підтверджене влучання по складу з боєкомплектом та ракетами для систем ППО в хуторі Глибоке.

А сьогодні Військово-Морські сили підтвердили, що біля Маріуполя було завдано ракетного удару по складах боєприпасів росіян.

При цьому, на думку експертів Defence Express, Україна могла використати ракети "Нептун" для удару по складах росіян біля Маріуполя.

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