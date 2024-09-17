Вашингтон уже бачив план перемоги Зеленського, - посол США в ООН

Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

"Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію і план, які можуть спрацювати. І ми повинні зрозуміти, як ми можемо зробити свій внесок у це, контактуючи з усіма главами держав, які будуть присутні тут, у Нью- Йорку. Тому ми сподіваємося добитися деякого прогресу", - зазначила дипломат.

За її словами, США ніколи не втрачали надії знайти шлях до миру, це стосується як ситуації у Секторі Газа, так і ситуації в Україні.

Томас-Грінфілд висловила сподівання, що вдасться досягти певного прогресу для завершення війни.