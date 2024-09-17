Зеленський провів наради щодо плану перемоги України та флоту F-16: деталі

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні дві наради. Вони стосувались плану перемоги України, а також збільшення флоту F-16.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент розповів під час вечірнього звернення.

"Є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів. Усі завдання для Повітряних сил України, для Міністерства оборони України визначені", - повідомив президент.

"Разом працював із військовим командуванням. Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета - саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з планом перемоги", - сказав Зеленський.

За його словами, перша нарада була щодо військового наповнення плану перемоги для України.

План перемоги Зеленського

Нещодавно президент Володимир Зеленський розповів, що у вересні презентує план перемоги України президенту США Джо Байдену. А згодом сказав, що цей план покаже, чи готові союзники до того, щоб Україна перемогла, або ж вони бажають лише стримувати диктатора Володимира Путіна.

Також за словами Зеленського, він представить план, як чинному президенту США, так і двом кандидатам - Дональду Трампу та Камалі Гарріс.

Пізніше замголови Офісу президента Михайло Подоляк виокремив окремі пункти з плану. Серед них, наприклад, операція на території Курської області, економічне, а також політичне питання.

Також днями Зеленський привідкрив подробиці плану перемоги.

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