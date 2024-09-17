Зеленський провів наради щодо плану перемоги України та флоту F-16: деталі
Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні дві наради. Вони стосувались плану перемоги України, а також збільшення флоту F-16.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент розповів під час вечірнього звернення.
За його словами, перша нарада була щодо військового наповнення плану перемоги для України.
"Разом працював із військовим командуванням. Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета - саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з планом перемоги", - сказав Зеленський.
Друга нарада стосувалась збільшення повітряного флоту F-16 та відбулась з командуванням Повітряних сил.
"Є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів. Усі завдання для Повітряних сил України, для Міністерства оборони України визначені", - повідомив президент.
План перемоги Зеленського
Нещодавно президент Володимир Зеленський розповів, що у вересні презентує план перемоги України президенту США Джо Байдену. А згодом сказав, що цей план покаже, чи готові союзники до того, щоб Україна перемогла, або ж вони бажають лише стримувати диктатора Володимира Путіна.
Також за словами Зеленського, він представить план, як чинному президенту США, так і двом кандидатам - Дональду Трампу та Камалі Гарріс.
Пізніше замголови Офісу президента Михайло Подоляк виокремив окремі пункти з плану. Серед них, наприклад, операція на території Курської області, економічне, а також політичне питання.
Також днями Зеленський привідкрив подробиці плану перемоги.
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