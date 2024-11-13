Росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед": де загроза атак

Атаки дронів

За останні тижні росіяни суттєво посилили частоту і масштаб атак "Шахедами" по Україні. Загарбники запускають БпЛА невеликими групами з перервами, що ускладнює їх виявлення та збиття силами ППО.

У вівторок, 12 листопада, близько 17:30 вечора у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через атаку російських БпЛА.

Також тривогу через дрони оголошували у столиці вранці вівторка.

Крім того, терористи вдарили дронами по об'єктах критичної інфраструктури у Сумській області. Місто Шостка залишилося без опалення.

Додамо, що напередодні агресор вдарив по Харкову безпілотником нового типу "Молнія".

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