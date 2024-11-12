Росіяни "Шахедами" вдарили по об'єктах критичної інфраструктури у Сумській області

Російські війська ввечері 12 листопада вдарили дронами "Шахед" по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади у Сумській області. Внаслідок атаки місто Шостка залишилося без теплопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

В ОВА також зазначили, що наразі застосовуються заходи оперативного реагування задля якнайскорішого відновлення подачі тепла.

"Сьогодні, 12 листопада ворог завдав авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади, застосувавши БПЛА типу "Шахед", - повідомили в ОВА.

Обстріл України 12 листопада

Нагадаємо, у ніч на 12 листопада Росія запустила проти України 110 ударних безпілотників типу Shahed, а також дві ракети. Силам ППО вдалося знищити 46 дронів.

Також сьогодні вдень росіяни атакували Салтівський район Харкова ударним безпілотником. Внаслідок удару постраждали дві жінки.

Пізніше окупанти знову завдали удару по Харкову. Дрон влучив у багатоповерхівку у Слобідському районі. Постраждала одна жінка.

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