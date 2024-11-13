Россияне запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед": где угроза атак

Атаки ударными дронами

За последние недели россияне существенно усилили частоту и масштаб атак «Шахедами» по Украине. Захватчики запускают БпЛА небольшими группами с перерывами, что затрудняет их обнаружение и сбивание силами ПВО.

Во вторник, 12 ноября, около 17:30 вечера в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за атаки российских БПЛА.

Кроме того, террористы ударили дронами по объектам критической инфраструктуры в Сумской области. Город Шостка остался без отопления.

Добавим, что накануне захватчики атаковали Харьков беспилотником нового типа "Молния".

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