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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

Київ, Вівторок 12 листопада 2024 17:39
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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу Ілюстративне фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві та ще низці областей оголосили повітряну тривогу сьогодні, 12 листопада, увечері. Причиною є ворожі ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та карту повітряних тривог.

Станом на 17:35 повітряну тривогу оголошено у: Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Донецькій областях.

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогуФото: карта повітряних тривог (скриншот)

Повітряні сили уточнюють, що через Бровари у бік Києва летить російський ударний дрон.

При цьому раніше військові попереджали про групу ударних безпілотників, які летіли з Полтавської області до Київської. Також дрони фіксували у Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Атака дронів

Нагадаємо, сьогодні, 12 листопада, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в одному з районів міста ворожий безпілотник вдарив по багатоповерхівці.

Було відомо, що щонайменше одна жінка зазнала поранень. Їй - 60 років.

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Війна в Україні Повітряна тривога Дрони Атака дронів
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