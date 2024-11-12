У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу
У Києві та ще низці областей оголосили повітряну тривогу сьогодні, 12 листопада, увечері. Причиною є ворожі ударні дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та карту повітряних тривог.
Станом на 17:35 повітряну тривогу оголошено у: Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Донецькій областях.
Фото: карта повітряних тривог (скриншот)
Повітряні сили уточнюють, що через Бровари у бік Києва летить російський ударний дрон.
При цьому раніше військові попереджали про групу ударних безпілотників, які летіли з Полтавської області до Київської. Також дрони фіксували у Чернігівській та Дніпропетровській областях.
Атака дронів
Нагадаємо, сьогодні, 12 листопада, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в одному з районів міста ворожий безпілотник вдарив по багатоповерхівці.
Було відомо, що щонайменше одна жінка зазнала поранень. Їй - 60 років.
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