У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

У Києві та ще низці областей оголосили повітряну тривогу сьогодні, 12 листопада, увечері. Причиною є ворожі ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та карту повітряних тривог.

Станом на 17:35 повітряну тривогу оголошено у: Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Донецькій областях. Фото: карта повітряних тривог (скриншот) Повітряні сили уточнюють, що через Бровари у бік Києва летить російський ударний дрон. При цьому раніше військові попереджали про групу ударних безпілотників, які летіли з Полтавської області до Київської. Також дрони фіксували у Чернігівській та Дніпропетровській областях.