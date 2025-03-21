UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Росіяни запустили по Україні дрони: де існує загроза

Фото: для України існує загроза застосування ударних дронів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Надвечір, 21 березня, російські окупанти знову запустили по Україні ударні безпілотники. Ворожі дрони вже фіксують у низці регіонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 21:24 ворожі дрони фіксують:

  • на півдні та сході Дніпропетровської області, курс - північно-західний,
  • в центрі Кіровоградської області, курс - південно-західний,
  • на сході Харківської області, курс - південно-західний,
  • на півночі Сумської області, курс - південно-західний,
  • на заході Сумської області, курс - східний. "Шахеди" в районі Сум,
  • в центрі та на півночі Чернігівської області, курс - південно-західний,
  • на сході Черкаської області, курс - північно-західний.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:26 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги спостерігається відразу у кількох регіонах України.

Нагадаємо, що попри переговори з США ворог продовжує вдаватись до нічних обстрілів. Наприклад, у ніч на 21 березня росіяни запустили проти України 214 ударних дронів. Внаслідок атаки постраждали Одеська, Хмельницька, Сумська та Київська області.

Перед тим, у ніч на 20 березня противник атакував 171 ударним БпЛА.

Сьогодні, 21 березня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в останні дні росіяни запускають рекордні кількості дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниПовітряна тривогаОкупантиАтака дронів