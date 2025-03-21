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Россияне запустили по Украине дроны: где существует угроза

Фото: для Украины существует угроза применения ударных дронов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

К вечеру, 21 марта, российские оккупанты снова запустили по Украине ударные беспилотники. Вражеские дроны уже фиксируют в ряде регионов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 21:24 вражеские дроны фиксируют:

  • на юге и востоке Днепропетровской области, курс - северо-западный,
  • в центре Кировоградской области, курс - юго-западный,
  • на востоке Харьковской области, курс - юго-западный,
  • на севере Сумской области, курс - юго-западный,
  • на западе Сумской области, курс - восточный. "Шахеды" в районе Сум,
  • в центре и на севере Черниговской области, курс - юго-западный,
  • на востоке Черкасской области, курс - северо-западный.

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:26 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал тревоги наблюдается сразу в нескольких регионах Украины.

Напомним, что несмотря на переговоры с США враг продолжает прибегать к ночным обстрелам. Например, в ночь на 21 марта россияне запустили против Украины 214 ударных дронов. В результате атаки пострадали Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области.

Перед тем, в ночь на 20 марта противник атаковал 171 ударным БпЛА.

Сегодня, 21 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в последние дни россияне запускают рекордные количества дронов.

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Война России против УкраиныВоздушная тревогаОккупантыАтака дронов