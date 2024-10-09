UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Росіяни запустили по Україні балістику та понад 20 дронів. Як відпрацювала ППО

Фото: ППО збила 21 з 22 дронів під час обстрілу РФ по Україні 9 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч на 9 жовтня російські війська запустили по Україні три балістичні ракети та 22 дрони. ППО збила 21 БПЛА, один повернув до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 9 жовтня 2024 ворог задав удару по Полтавській області трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області, а також 22 ударними БПЛА із Приморсько-Ахтарська та мису Чауда", - йдеться у повідомленні.

Як відпрацювала ППО

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 21 ворожий БПЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії", - зазначили у Повітряних силах.

Атака РФ по Україні

Російські загарбники запустили по території України ударні безпілотники, попередньо типу "Шахед" пізно ввечері 8 жовтня. У низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожої атаки.

Зокрема, дрони-камікадзе були зафіксовані у Київській області. В регіоні працювала ППО.

Крім того, пізно ввечері окупанти вдарили по Полтавській області балістикою. Незважаючи на вибухи у Полтаві та Кременчуці, влучань по цивільній інфраструктурі не було.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавська областьВійна в Україні