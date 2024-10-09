Россияне запустили по Украине баллистику и больше 20 дронов. Как отработала ПВО

"В ночь на 9 октября враг нанес удар по Полтавской области тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области, а также 22 ударными БПЛА из Приморско-Ахтарска и мыса Чауда", - говорится в сообщении.

Как отработала ПВО

К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбит 21 вражеский БПЛА в Одесской, Винницкой и Киевской областях. Еще один ударный беспилотник повернул в направлении России", - отметили в Воздушных силах.