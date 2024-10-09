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Россияне запустили по Украине баллистику и больше 20 дронов. Как отработала ПВО

Фото: ПВО сбила 21 из 22 дронов во время обстрела РФ по Украине 9 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 9 октября российские войска запустили по Украине три баллистические ракеты и 22 дрона. ПВО сбила 21 БПЛА, один повернул в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 9 октября враг нанес удар по Полтавской области тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области, а также 22 ударными БПЛА из Приморско-Ахтарска и мыса Чауда", - говорится в сообщении.

Как отработала ПВО

К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбит 21 вражеский БПЛА в Одесской, Винницкой и Киевской областях. Еще один ударный беспилотник повернул в направлении России", - отметили в Воздушных силах.

Атака РФ по Украине

Российские захватчики запустили по территории Украины ударные беспилотники, предварительно типа "Шахед" поздно вечером 8 октября. В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеской атаки.

В частности, дроны-камикадзе были зафиксированы в Киевской области. В регионе работала ПВО.

Кроме того, поздно вечером оккупанты ударили по Полтавской области баллистикой. Несмотря на взрывы в Полтаве и Кременчуге, попаданий по гражданской инфраструктуре не было.

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