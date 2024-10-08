Окупанти завдають ударів по Полтавській області

Російські окупанти сьогодні, 8 жовтня, увечері атакували Полтавську область. У регіоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна в Telegram , Повітряні сили ЗСУ у Telegram та "Суспільне" в Telegram .

Повітряні сили написали, що росіяни запустили у бік Кременчука та Полтави швидкісні цілі. Які саме - військові не уточнили.

Після цього Пронін попередив, що окупанти атакують область і закликав місцевих жителів пройти до укриття.

При цьому "Суспільне" повідомляло про вибухи у Полтаві та Кременчуці.

Деталі інциденту поки не розкривають.

Оновлено 22:56

Пронін розповів, що, за попередньою інформацією, в результаті атаки влучань по цивільній інфраструктурі немає.