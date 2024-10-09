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У Київській області працювала ППО через російські "Шахеди"

Середа 09 жовтня 2024 03:31
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У Київській області працювала ППО через російські "Шахеди" Ілюстративне фото: у Київській облсті військові збивали безпілотники ворога (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У повітряному просторі Київської області цієї ночі були зафіксовані ворожі ударні безпілотники. У регіоні велася бойова робота зі збиття повітряних цілей противника.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

В КОВА заявили про роботу ППО у Київській області о 03.18. За кілька хвилин до цього у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу "Шахедів".

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в оголошенні адміністрації в Telegram.

Також мешканців Київської області закликали перебувати в укриттях до кінця тривоги, та пам'ятати про правила щодо інформ-тиші.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - закликали в адміністрації

Між тим вже о 03.23 у Київській області оголосили про відбій повітряної тривога. А скоро про відбій загрози щодо "Шахедів" по всіх областях поінформували і в Повітряних силах.

У Київській області працювала ППО через російські &quot;Шахеди&quot;

Додамо, як уточнювали перед тим військові, ударний безпілотник російських загарбників рухався до Київської області з Черкащини.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти знову запустили по території України дрони-камікадзе для чергової атаки. Через ворожі "Шахеди" у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Ударні безпілотники заходили у повітряний простір України з південного напрямку, після чого маневрували над різними регіонами.

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Київська область ППО Атака дронів
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