Росармія запустила по Україні ударні безпілотники: де загроза атаки

Російські загарбники запустили по території України пізно ввечері 8 жовтня ударні безпілотники, попередньо типу "Шахед". У низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

Військові зазначили, що дрони-камікадзе противника увійшли у повітряний простір України з південного напрямку.

"Група ударних БпЛА з Херсонщини (рухається) у напрямку Миколаївщини (Очаків)", - передали у Повітряних силах о 23.49.

Додамо, перед тим військові інформували про фіксацію ворожого розвідувального безпілотника над Харківською областю. Та попереджали про можливу роботу протиповітряної оборони для збиття повітряної цілі противника у регіоні.

О 00.03 у Повітряних силах розповіли, що ударні дрони ворога прямують з Миколаївської області у бік н.п. Южне Одеської області.

"Ударний БпЛА на Дніпропетровщині, курс північний", - додали військові о 00.13.

О 00.22 Повітряних силах оновили дані щодо руху "Шахедів":

ударні безпілотники ворога в Одеській області рухаються у північно-західному напрямку,

декілька груп дронів-камікадзе з Миколаївської області рухаються у напрямку Одеської області,

ворожий безпілотник у Дніпропетровській області прямує на північ.

Пізніше військові повідомили про рух "Шахедів" також у бік Полтавської області.

Станом на зараз карта повітряної тривоги в Україні виглядає так:

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти регулярно застосовують дрони-камікадзе іранського виробництва типу "Шахед" (росармія маркує ці БПЛА як "Гєрань") для атак по території України.

Так, наприклад, минулого місяця ворог запускав ці дрони-камікадзе по Україні щодня, й у вересні загалом силами та засобами ППО ЗСУ було збито 1107 "Шахедів".

Додамо, минулої ночі російські загарбники під час повітряної атаки запустили по території України 2 балістичні ракети "Іскандер-М" та 19 ударних безпілотників, й 18 "Шахедів" були збиті оборонцями неба України, а ще 1 дрон-камікадзе повернувся на територію РФ, не завдавши удару.