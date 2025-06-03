Росіяни запустили ударні дрони по Україні: де загроза ударів

Повітряні атаки РФ

Після безпрецедентної операції "Павутина", що була проведена СБУ 1 червня, російський агресор зменшив масштаб обстрілів України, але не припинив їх повністю.

Ввечері понеділка, 2 червня, російські загарбники вдарили ударним безпілотником по автомобілю медиків у Херсоні. Внаслідок атаки загинули двоє працівників поліклініки, що перебували на борту транспортного засобу.

Вранці російські терористи обстріляли місто Суми. Внаслідок атаки були поранені двоє цивільних людей, пошкоджено житлові будинки.

В ніч на 2 червня російські терористи випустили по Україні 84 засоби повітряного нападу, зокрема ударні безпілотники, а також балістичні ракети і крилату ракету.

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