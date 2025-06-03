UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Росіяни запустили ударні дрони по Україні: де загроза ударів

Фото: російські загарбники вкотре атакують Україну дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи запустили ударні безпілотники в напрямку України. В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.

Перші безпілотники почали заходити в повітряний простір країни близько 23:00. Вони рухалися через тимчасово окуповану Луганську область курсом на Харківську область.

Згодом з'явилася група БпЛА, що рухалася через Сумську в напрямку Полтавської області.

О 23:40 група дронів рухалася повз Шевченкове курсом на Балаклію Харківської області.

О 23:48 декілька груп "Шахедів" рухалися повз Гадяч Полтавської області.

О 00:04 було зафіксоване входження нових груп ударних БпЛА з півдня курсом на Миколаївську область.

О 00:20 дрони рухалися через південь Сумської в напрямку Чернігівської області.

О 01:11 ворожі безпілотники рухалися:

  • у Чернігівській області в напрямку Новгород-Сіверського, Холмів та Бобровиці;
  • у Харківській області курсом на Старий Салтів, Козачу Лопань;
  • у Донецькій області декілька груп у напрямку Добропілля.

О 01:40 військові повідомили про рух декількох груп БпЛА курсом на Чернігів.

Станом на 01:37 карта повітряних тривог України виглядала так:

Повітряні атаки РФ

Після безпрецедентної операції "Павутина", що була проведена СБУ 1 червня, російський агресор зменшив масштаб обстрілів України, але не припинив їх повністю.

Ввечері понеділка, 2 червня, російські загарбники вдарили ударним безпілотником по автомобілю медиків у Херсоні. Внаслідок атаки загинули двоє працівників поліклініки, що перебували на борту транспортного засобу.

Вранці російські терористи обстріляли місто Суми. Внаслідок атаки були поранені двоє цивільних людей, пошкоджено житлові будинки.

В ніч на 2 червня російські терористи випустили по Україні 84 засоби повітряного нападу, зокрема ударні безпілотники, а також балістичні ракети і крилату ракету.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніАтака дронів