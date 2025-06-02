РФ вдарила по Сумах: поранено двох жінок, є влучання у житловий сектор та інфраструктуру
У Сумах внаслідок обстрілу поранено двох жінок. Влучання зафіксували у житловому секторі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
Сьогодні вранці у Сумах пролунали вибухи. Російські війська атакували промислову та житлову інфраструктуру міста.
За даними Сумської ОВА, близько 10:15 зафіксовано влучання (тип зброї наразі встановлюється) по об’єктах цивільного сектору. Відомо про ураження щонайменше двох локацій.
Фото: Сумська ОВА повідомила про влучання в житловий сектор (t.me/Sumy_news_ODA)
Унаслідок обстрілу уламкові поранення отримали дві жінки - 57 та 43 років. Постраждалих госпіталізували, їм надається необхідна медична допомога.
На місці працюють всі екстрені служби. Наслідки атаки уточнюються.
Атака на Суми
Нагадаємо, що вдень 20 травня російські загарбники вдарила ракетою по місту Шостка Сумської області. В ОВА розповіли, що через обстріл була пошкоджена інфраструктура одного з підприємств, у місті розпочалась аварійно-рятувальна операція.
Крім того, у ніч проти 20 травня росармія атакувала дронами й авіабомбами Білопільську та Юнаківську громади Сумської області. Через атаку на одному з цивільних об'єктів сталась масштабна пожежа.
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