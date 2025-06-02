РФ вдарила по Сумах: поранено двох жінок, є влучання у житловий сектор та інфраструктуру

У Сумах внаслідок обстрілу поранено двох жінок. Влучання зафіксували у житловому секторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Унаслідок обстрілу уламкові поранення отримали дві жінки - 57 та 43 років. Постраждалих госпіталізували, їм надається необхідна медична допомога.

За даними Сумської ОВА, близько 10:15 зафіксовано влучання (тип зброї наразі встановлюється) по об’єктах цивільного сектору. Відомо про ураження щонайменше двох локацій.

Сьогодні вранці у Сумах пролунали вибухи. Російські війська атакували промислову та житлову інфраструктуру міста.

Атака на Суми

Нагадаємо, що вдень 20 травня російські загарбники вдарила ракетою по місту Шостка Сумської області. В ОВА розповіли, що через обстріл була пошкоджена інфраструктура одного з підприємств, у місті розпочалась аварійно-рятувальна операція.

Крім того, у ніч проти 20 травня росармія атакувала дронами й авіабомбами Білопільську та Юнаківську громади Сумської області. Через атаку на одному з цивільних об'єктів сталась масштабна пожежа.

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