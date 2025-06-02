Росія вночі запустила десятки дронів та ракети: ППО знешкодила більше половини цілей
У ніч на 2 червня Російська Федерація (РФ) запустила загалом 84 засоби повітряного нападу, серед яких були й ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час обстрілу ворог запустив:
- 80 ударних дронів типу Shahed й безпілотники-імітатори різних типів із напрямків російських міст Курськ, Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ;
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" із Воронезької області РФ;
- 1 крилату ракету "Іскандер-К" із Брянської області.
Основними напрямками удару були:
- Харківська;
- Чернігівська;
- Донецька;
- Херсонська області.
До відбиття повітряного нападу були залучені:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) ти безпілотних систем;
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30, протиповітряна оборона (ППО) України знешкодила 52 засоби повітряного нападу ворога на сході, півдні й півночі. Серед знешкоджених об'єктів:
- 15 були збиті вогневим ураження;
- 37 - локаційно втрачені або ж подавлені РЕБ.
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях", - додають Повітряні сили.
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабної війни Росія регулярно вдається до обстрілів України. Для атак ворог застосовує ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) й безпілотні літальні апарати (БпЛА). До атак дронами терористи вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 1 червня ворог випустив рекордні 472 дрони.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.