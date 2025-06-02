Росія вночі запустила десятки дронів та ракети: ППО знешкодила більше половини цілей

У ніч на 2 червня Російська Федерація (РФ) запустила загалом 84 засоби повітряного нападу, серед яких були й ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Станом на 08:30, протиповітряна оборона (ППО) України знешкодила 52 засоби повітряного нападу ворога на сході, півдні й півночі. Серед знешкоджених об'єктів:

До відбиття повітряного нападу були залучені:

Під час обстрілу ворог запустив:

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно вдається до обстрілів України. Для атак ворог застосовує ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) й безпілотні літальні апарати (БпЛА). До атак дронами терористи вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 1 червня ворог випустив рекордні 472 дрони.

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