ua en ru
Пн, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія вночі запустила десятки дронів та ракети: ППО знешкодила більше половини цілей

Понеділок 02 червня 2025 09:19
UA EN RU
Росія вночі запустила десятки дронів та ракети: ППО знешкодила більше половини цілей Ілюстративне фото: Росія вночі запустила десятки дронів та ракети (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 2 червня Російська Федерація (РФ) запустила загалом 84 засоби повітряного нападу, серед яких були й ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час обстрілу ворог запустив:

  • 80 ударних дронів типу Shahed й безпілотники-імітатори різних типів із напрямків російських міст Курськ, Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ;
  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" із Воронезької області РФ;
  • 1 крилату ракету "Іскандер-К" із Брянської області.

Основними напрямками удару були:

  • Харківська;
  • Чернігівська;
  • Донецька;
  • Херсонська області.

До відбиття повітряного нападу були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) ти безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, протиповітряна оборона (ППО) України знешкодила 52 засоби повітряного нападу ворога на сході, півдні й півночі. Серед знешкоджених об'єктів:

  • 15 були збиті вогневим ураження;
  • 37 - локаційно втрачені або ж подавлені РЕБ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях", - додають Повітряні сили.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно вдається до обстрілів України. Для атак ворог застосовує ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) й безпілотні літальні апарати (БпЛА). До атак дронами терористи вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 1 червня ворог випустив рекордні 472 дрони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні ППО Російська Федерація
NEWS
Атака дронів на Харків: є постраждалі та пошкодження
Атака дронів на Харків: є постраждалі та пошкодження
DAILY
Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар