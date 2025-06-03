Россияне запустили ударные дроны по Украине: где риск ударов

Воздушные атаки РФ

После беспрецедентной операции "Паутина", проведенной СБУ 1 июня, российский агрессор уменьшил масштаб обстрелов Украины, но не прекратил их полностью.

Вечером понедельника, 2 июня, российские захватчики ударили ударным беспилотником по автомобилю медиков в Херсоне. В результате атаки погибли двое работников поликлиники, находившиеся на борту транспортного средства.

Утром российские террористы обстреляли город Сумы. В результате атаки были ранены двое гражданских людей, повреждены жилые дома.

В ночь на 2 июня российские террористы выпустили по Украине 84 средства воздушного нападения, в том числе ударные беспилотники, а также баллистические ракеты и крылатую ракету.

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