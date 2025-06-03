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Россияне запустили ударные дроны по Украине: где риск ударов

Вторник 03 июня 2025 01:17
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Россияне запустили ударные дроны по Украине: где риск ударов Фото: российские захватчики в очередной раз атакуют Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили ударные беспилотники в направлении Украины. В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

Первые беспилотники начали заходить в воздушное пространство страны около 23:00. Они двигались через временно оккупированную Луганскую область курсом на Харьковскую область.

Позже появилась группа БпЛА, двигавшаяся через Сумскую в направлении Полтавской области.

В 23:40 группа дронов двигалась мимо Шевченкового курсом на Балаклею Харьковской области.

В 23:48 несколько групп "Шахедов" двигались мимо Гадяча Полтавской области.

В 00:04 было зафиксировано вхождение новых групп ударных БпЛА с юга курсом на Николаевскую область.

В 00:20 дроны двигались через юг Сумской в направлении Черниговской области.

В 01:11 вражеские беспилотники двигались:

  • в Черниговской области в направлении Новгород-Северского, Холмов и Бобровицы;
  • в Харьковской области курсом на Старый Салтов, Казачью Лопань;
  • в Донецкой области несколько групп в направлении Доброполья.

В 01:40 военные сообщили о движении нескольких групп БпЛА курсом на Чернигов.

По состоянию на 02:14 российские "Шахеды" двигались:

  • в Сумской области через Шосткинский район в направлении Черниговской области;
  • в Харьковской области над Балаклеей. Заходят новые группы через Богодухов;
  • в Донецкой области несколько групп на Краматорск;
  • в Херсонской области мимо Берислава, курсом на Николаевскую область.

В 02:36 Воздушные силы сообщили о движении группы БпЛА в направлении Полтавы.

По состоянию на 02:09 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россияне запустили ударные дроны по Украине: где риск ударов

Воздушные атаки РФ

После беспрецедентной операции "Паутина", проведенной СБУ 1 июня, российский агрессор уменьшил масштаб обстрелов Украины, но не прекратил их полностью.

Вечером понедельника, 2 июня, российские захватчики ударили ударным беспилотником по автомобилю медиков в Херсоне. В результате атаки погибли двое работников поликлиники, находившиеся на борту транспортного средства.

Утром российские террористы обстреляли город Сумы. В результате атаки были ранены двое гражданских людей, повреждены жилые дома.

В ночь на 2 июня российские террористы выпустили по Украине 84 средства воздушного нападения, в том числе ударные беспилотники, а также баллистические ракеты и крылатую ракету.

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