Россияне запустили ударные дроны по Украине: где риск ударов

Российские террористы запустили ударные беспилотники в направлении Украины. В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

По состоянию на 02:09 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

В 02:36 Воздушные силы сообщили о движении группы БпЛА в направлении Полтавы.

По состоянию на 02:14 российские "Шахеды" двигались:

В 01:40 военные сообщили о движении нескольких групп БпЛА курсом на Чернигов.

В 00:20 дроны двигались через юг Сумской в направлении Черниговской области.

В 00:04 было зафиксировано вхождение новых групп ударных БпЛА с юга курсом на Николаевскую область.

В 23:48 несколько групп "Шахедов" двигались мимо Гадяча Полтавской области.

В 23:40 группа дронов двигалась мимо Шевченкового курсом на Балаклею Харьковской области.

Позже появилась группа БпЛА, двигавшаяся через Сумскую в направлении Полтавской области.

Первые беспилотники начали заходить в воздушное пространство страны около 23:00. Они двигались через временно оккупированную Луганскую область курсом на Харьковскую область.

Воздушные атаки РФ

После беспрецедентной операции "Паутина", проведенной СБУ 1 июня, российский агрессор уменьшил масштаб обстрелов Украины, но не прекратил их полностью.

Вечером понедельника, 2 июня, российские захватчики ударили ударным беспилотником по автомобилю медиков в Херсоне. В результате атаки погибли двое работников поликлиники, находившиеся на борту транспортного средства.

Утром российские террористы обстреляли город Сумы. В результате атаки были ранены двое гражданских людей, повреждены жилые дома.

В ночь на 2 июня российские террористы выпустили по Украине 84 средства воздушного нападения, в том числе ударные беспилотники, а также баллистические ракеты и крылатую ракету.

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