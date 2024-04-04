РФ запустила "Шахеды" по Украине. В ряде областей объявлена тревога

Российские военные запустили по Украине ударные беспилотники типа Shahed. В восточных и центральных областях объявлена воздушная тревога. Харьков и Харьковская область находятся под массированной атакой дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

После полуночи, военные сообщили о движении "Шахедов" с северо-востока.

Около 1:00 сообщили о движении БпЛА с северо-запада курсом на Харьков с территории Белгородской области.

Кроме того, в 1:23 Воздушные силы сообщили о движении вражеских дронов с юго-востока Днепропетровской области, курсом на Павлоград и далее в сторону Харьковской области.

В 2:31 объявлена воздушная тревога в Николаевской и Херсонской областях. Сообщается о группе "Шахедов" с юга курсом на Николаев.

По состоянию на 2:35, карта воздушных тревог Украины выглядит так: