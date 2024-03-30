Росіяни запускали "Шахеди". В низці областей оголошували тривогу

Близько півночі повідомлялося про запуск декількох груп БпЛА з Херсонської області в напрямку Криворізького району Дніпропетровської області.

Згодом Повітряні сили повідомили про рух дронів у Софіївському районі Дніпропетровської області північним курсом. Зокрема, ворожі БпЛА були помічені в районі Нікополя та постійно змінювали курс.

Пізніше стало відомо, що дрони рухаються через Дніпропетровську область курсом на північ.

О 1:26 була оголошена тривога в Полтавській області.

О 1:33 ночі пабліки повідомили про рух групи ударних БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровської області курсом на Полтавську область.

Також о 2:03 була оголошена тривога в Одеській області. Група ударних БпЛА рухається з акваторії Чорного моря в напрямку Татарбунарського району.

Оновлено 2:30: Повітряні сили повідомляли про кілька груп ворожих "Шахедів":

БпЛА в Білгород-Дністровському районі Одеської області, курс північний;

БпЛА в районі Кам'янського водосховища, курс північно-східний;

БпЛА в Олександрійському районі Кіровоградської області, курс північний (Кременчук).

Також повідомлялося про БпЛА у Козельщинському районі Полтавської області, курс північний.

Оновлено 3:18: оголошено відбій тривоги в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Оновлено 3:22: оголошено відбій тривоги у Запорізькій області.