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Россияне запустили "Шахеды". В ряде областей объявлена тревога

Фото: россияне атакуют Украину ударными дронами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российский агрессор запустил ударные дроны типа "Шахед". В ряде южных и центральных областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Около полуночи сообщалось о запуске нескольких групп БпЛА из Херсонской области в направлении Криворожского района Днепропетровской области.

Позже Воздушные силы сообщили о движении дронов в Софиевском районе Днепропетровской области северным курсом. В частности, вражеские БпЛА были замечены в районе Никополя и постоянно меняли курс.

Позже стало известно, что дроны движутся через Днепропетровскую область курсом на север.

В 1:26 была объявлена тревога в Полтавской области.

В 1:33 ночи паблики сообщили о движении группы ударных БпЛА в Криворожском районе Днепропетровской области курсом на Полтавскую область.

Также в 2:03 была объявлена тревога в Одесской области. Группа ударных БпЛА движется из акватории Черного моря в направлении Татарбунарського района.

По состоянию на 2:07 карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Обстрел Украины

Днем в пятницу, 29 марта, российские террористы атаковали Одессу из акватории Черного моря.

Силы ПВО сбили две ракеты Х-59, но в результате падения обломков ранения получили гражданские. В частности, среди пострадавших двое детей 10 и 15 лет.

Впоследствии количество пострадавших от падения обломков возросло до пяти человек.

Подробнее о последствиях вражеской атаки в ночь на 29 марта - в материале РБК-Украина.

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