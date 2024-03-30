Россияне запустили "Шахеды". В ряде областей объявлена тревога

Российский агрессор запустил ударные дроны типа "Шахед". В ряде южных и центральных областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Около полуночи сообщалось о запуске нескольких групп БпЛА из Херсонской области в направлении Криворожского района Днепропетровской области.
Позже Воздушные силы сообщили о движении дронов в Софиевском районе Днепропетровской области северным курсом. В частности, вражеские БпЛА были замечены в районе Никополя и постоянно меняли курс.
Позже стало известно, что дроны движутся через Днепропетровскую область курсом на север.
В 1:26 была объявлена тревога в Полтавской области.
В 1:33 ночи паблики сообщили о движении группы ударных БпЛА в Криворожском районе Днепропетровской области курсом на Полтавскую область.
Также в 2:03 была объявлена тревога в Одесской области. Группа ударных БпЛА движется из акватории Черного моря в направлении Татарбунарського района.
По состоянию на 2:07 карта воздушных тревог Украины выглядит так:
Днем в пятницу, 29 марта, российские террористы атаковали Одессу из акватории Черного моря.
Силы ПВО сбили две ракеты Х-59, но в результате падения обломков ранения получили гражданские. В частности, среди пострадавших двое детей 10 и 15 лет.
Впоследствии количество пострадавших от падения обломков возросло до пяти человек.
Подробнее о последствиях вражеской атаки в ночь на 29 марта - в материале РБК-Украина.
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