ua en ru
Пт, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетний удар по Одесі: кількість постраждалих зросла до п'яти

П'ятниця 29 березня 2024 18:55
UA EN RU
Ракетний удар по Одесі: кількість постраждалих зросла до п'яти Фото: в Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару (t.me/truonline)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки терористів на Одесу зросла до п'яти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Одеси Геннадія Труханова.

"Ворог вчергове атакував наше місто. Сили оборони збили обидві ракети, але зафіксовано падіння уламків. Постраждало 5 людей, зокрема 15-річний підліток, що перебував на момент збиття на вулиці, його госпіталізовано у дитячу клінічну лікарню", - пише Труханов.

За словами міського голови, внаслідок падіння уламків було пошкоджено один із міських соціальних закладів, а також вибито декілька вікон. Персонал закладу на момент атаки перебував в укритті.

Ракетна атака на Одесу 29 березня

Сьогодні, 29 березня, російські терористи атакували Одесу з акваторії Чорного моря. Ворог направив на місто 2 керовані авіаційні ракети. Попри те, що обидві цілі були збиті, внаслідок падіння уламків поранення отримали цивільні.

Повітряні сили України уточнили, що під час ворожої атаки над Одеською областю було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Як розповідав голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, серед постраждалих двоє дітей: 10 та 15 років.

Тим часом Сили оборони Півдня показали наслідки ударів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Одеса
NEWS
Навіщо Росія атакувала Дністровську ГЕС та до чого тут Молдова: думка експерта
Навіщо Росія атакувала Дністровську ГЕС та до чого тут Молдова: думка експерта
DAILY
Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії