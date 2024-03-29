Ракетний удар по Одесі: кількість постраждалих зросла до п'яти

Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки терористів на Одесу зросла до п'яти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Одеси Геннадія Труханова.

"Ворог вчергове атакував наше місто. Сили оборони збили обидві ракети, але зафіксовано падіння уламків. Постраждало 5 людей, зокрема 15-річний підліток, що перебував на момент збиття на вулиці, його госпіталізовано у дитячу клінічну лікарню", - пише Труханов.

За словами міського голови, внаслідок падіння уламків було пошкоджено один із міських соціальних закладів, а також вибито декілька вікон. Персонал закладу на момент атаки перебував в укритті.

Ракетна атака на Одесу 29 березня

Сьогодні, 29 березня, російські терористи атакували Одесу з акваторії Чорного моря. Ворог направив на місто 2 керовані авіаційні ракети. Попри те, що обидві цілі були збиті, внаслідок падіння уламків поранення отримали цивільні.

Повітряні сили України уточнили, що під час ворожої атаки над Одеською областю було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Як розповідав голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, серед постраждалих двоє дітей: 10 та 15 років.

Тим часом Сили оборони Півдня показали наслідки ударів.