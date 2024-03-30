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Росіяни запускали "Шахеди". В низці областей оголошували тривогу

Субота 30 березня 2024 02:07
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Росіяни запускали "Шахеди". В низці областей оголошували тривогу Фото: росіяни атакують Україну ударними дронами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російський агресор запустив ударні дрони типу "Шахед". В низці південних і центральних областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Близько півночі повідомлялося про запуск декількох груп БпЛА з Херсонської області в напрямку Криворізького району Дніпропетровської області.

Згодом Повітряні сили повідомили про рух дронів у Софіївському районі Дніпропетровської області північним курсом. Зокрема, ворожі БпЛА були помічені в районі Нікополя та постійно змінювали курс.

Пізніше стало відомо, що дрони рухаються через Дніпропетровську область курсом на північ.

О 1:26 була оголошена тривога в Полтавській області.

О 1:33 ночі пабліки повідомили про рух групи ударних БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровської області курсом на Полтавську область.

Також о 2:03 була оголошена тривога в Одеській області. Група ударних БпЛА рухається з акваторії Чорного моря в напрямку Татарбунарського району.

Оновлено 2:30: Повітряні сили повідомляли про кілька груп ворожих "Шахедів":

  • БпЛА в Білгород-Дністровському районі Одеської області, курс північний;
  • БпЛА в районі Кам'янського водосховища, курс північно-східний;
  • БпЛА в Олександрійському районі Кіровоградської області, курс північний (Кременчук).

Також повідомлялося про БпЛА у Козельщинському районі Полтавської області, курс північний.

Оновлено 3:18: оголошено відбій тривоги в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Оновлено 3:22: оголошено відбій тривоги у Запорізькій області.

Обстріл України

Вдень у п'ятницю, 29 березня, російські терористи атакували Одесу з акваторії Чорного моря.

Сили ППО збили дві ракети Х-59, але внаслідок падіння уламків поранення отримали цивільні. Зокрема серед постраждалих двоє дітей 10 та 15 років.

Згодом кількість постраждалих від падіння уламків зросла до п'яти осіб.

Детальніше про наслідки масштабної ворожої атаки в ніч на 29 березня - у матеріалі РБК-Україна.

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