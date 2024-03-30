Россияне запустили "Шахеды". В ряде областей объявлена тревога

Российский агрессор запустил ударные дроны типа "Шахед". В ряде южных и центральных областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Около полуночи сообщалось о запуске нескольких групп БпЛА из Херсонской области в направлении Криворожского района Днепропетровской области.

Позже Воздушные силы сообщили о движении дронов в Софиевском районе Днепропетровской области северным курсом. В частности, вражеские БпЛА были замечены в районе Никополя и постоянно меняли курс.

Позже стало известно, что дроны движутся через Днепропетровскую область курсом на север.

В 1:26 была объявлена тревога в Полтавской области.

В 1:33 ночи паблики сообщили о движении группы ударных БпЛА в Криворожском районе Днепропетровской области курсом на Полтавскую область.

Также в 2:03 была объявлена тревога в Одесской области. Группа ударных БпЛА движется из акватории Черного моря в направлении Татарбунарського района.

По состоянию на 2:07 карта воздушных тревог Украины выглядит так: