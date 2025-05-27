Росіяни запустили "Шахеди" по Україні: де загроза ударів

В ніч на вівторок, 27 травня, російські терористи знову атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.
За даними військових, о 00:30 ворожі безпілотники рухалися:
Станом на 01:03 російські дрони рухалися:
У Сумах з 00:50 по 01:00 пролунала серія вибухів.
Станом на 01:32 карта повітряних тривог України виглядала так:
У ніч на понеділок, 26 травня, російські військові знову, як і в ніч на 24 та 25 травня, атакували Україну з повітря.
Агресор масовано обстріляв країну крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС та випустив по країні понад 300 ударних "Шахедів".
Експерт Валерій Клочок таку поведінка Володимира Путіна пов'язав з позицією президента США Дональда Трампа.
Більш детально про причини масованих ударів та прогноз щодо майбутнього розвитку подій, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.
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