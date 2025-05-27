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Росіяни запустили "Шахеди" по Україні: де загроза ударів

Фото: армія РФ знову атакує Україну дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на вівторок, 27 травня, російські терористи знову атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

За даними військових, о 00:30 ворожі безпілотники рухалися:

  • група на сході Харківської області курсом на захід;
  • група на півночі Харківської області курсом на південь;
  • нова група на сході Донецької області курсом на Харківську область;
  • на межі Полтавської та Харківської областей курсом на захід.

Станом на 01:03 російські дрони рухалися:

  • нова група на сході Сумської області курсом на північ;
  • у Харківській області курсом на південь;
  • на сході Дніпропетровської області курсом на південний захід.

У Сумах з 00:50 по 01:00 пролунала серія вибухів.

Станом на 01:32 карта повітряних тривог України виглядала так:

Повітряні атаки РФ

У ніч на понеділок, 26 травня, російські військові знову, як і в ніч на 24 та 25 травня, атакували Україну з повітря.

Агресор масовано обстріляв країну крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС та випустив по країні понад 300 ударних "Шахедів".

Експерт Валерій Клочок таку поведінка Володимира Путіна пов'язав з позицією президента США Дональда Трампа.

Більш детально про причини масованих ударів та прогноз щодо майбутнього розвитку подій, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

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Атака дронів