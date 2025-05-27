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Россияне запустили "Шахеды" по Украине: где риск ударов

Фото: армия РФ снова атакует Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на вторник, 27 мая, российские террористы снова атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

По данным военных, в 00:30 вражеские беспилотники двигались:

  • группа на востоке Харьковской области курсом на запад;
  • группа на севере Харьковской области курсом на юг;
  • новая группа на востоке Донецкой области курсом на Харьковскую область;
  • на границе Полтавской и Харьковской областей курсом на запад.

По состоянию на 01:03 российские дроны двигались:

  • новая группа на востоке Сумской области курсом на север;
  • в Харьковской области курсом на юг;
  • на востоке Днепропетровской области курсом на юго-запад.

В Сумах за последние 10 минут прозвучала серия взрывов.

По состоянию на 00:49 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Воздушные атаки РФ

В ночь на понедельник, 26 мая, российские военные снова, как и в ночь на 24 и 25 мая, атаковали Украину с воздуха.

Агрессор массированно обстрелял страну крылатыми ракетами с бомбардировщиков Ту-95МС и выпустил по стране более 300 ударных "Шахедов".

Эксперт Валерий Клочок такое поведение Владимира Путина связал с позицией президента США Дональда Трампа.

Более подробно о причинах массированных ударов и прогноз касательно будущего развития событий, - читайте в авторском материале РБК-Украина.

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Атака дронов