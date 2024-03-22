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Россияне атакуют Украину "Шахедами". В ряде областей объявлена тревога

Пятница 22 марта 2024 02:40
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Россияне атакуют Украину "Шахедами". В ряде областей объявлена тревога Фото: россияне снова атакуют Украину дронами "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики запустили несколько групп "Шахедов" в направлении Украины. В ряде южных, центральных и западных областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

Атака началась вечером в четверг, 21 марта, с южного направления.

Одна группа БпЛА двигалась через Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области в направлении Кировоградской области. Впоследствии из Винницкой области БпЛА зашли в Хмельницкую область.

Другая группа дронов в центральной части Кировоградской области двигалась западным курсом. И еще одна группа вражеских БпЛА приближалась к Одессе с юга.

Кроме того, еще несколько групп БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей двигались в западном направлении.

В 2:30 воздушная тревога также была объявлена во Львовской и Ивано-Франковской областях. Начальник Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил об угрозе для Львова и призвал пройти в укрытие.

Обновлено 2:43: Воздушные силы обновили информацию о движении "Шахедов" по областям:

  • БпЛА в Тернопольской области курсом на Львовщину;
  • пЛА в Хмельницкой области по направлению на Тернопольщину, курс западный;
  • БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс западный;
  • БпЛА в Черкасской области по направлению на Винницкую область, курс западный;
  • БпЛА в Кировоградской области движутся западным курсом;
  • БпЛА на Днепропетровщине движутся западным курсом;
  • БпЛА на востоке Николаевской области движутся северо-западным курсом;
  • БпЛА в Запорожской области в направлении Днепра;
  • БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одессы;
  • БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей приближается к Винницкой области.

В 3:06 воздушная тревога была объявлена в Киевской области. А в 3:18 - в Житомирской области.

По состоянию на 3:20, карта воздушных тревог выглядит так:

Россияне атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;. В ряде областей объявлена тревога

Кроме того, СМИ сообщают о взлете 13 российских бомбардировщиков Ту-95 над территорией России. Официально информация в данный момент не подтверждена.

Ракетная атака на Киев 21 марта

Ночью 21 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву. Враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и две баллистические/аэробаллистические ракеты "Искандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинжал".

Противовоздушная оборона ВСУ уничтожила все 31 вражескую ракету в пределах Киевской области.

Почти все ракеты, которыми РФ ударила по Киеву, были нацелены на объекты Главного управления разведки Минобороны Украины.

Подробнее об атаке РФ на Киев и ее последствиях - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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