Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов
Российские террористы запустили ударные дроны в направлении Украины. В ряде северных, восточных и южных областей объявлена тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.
Первые ударные беспилотники фиксировались еще в 19:00 в Черниговской и Сумской областях.
В 21:39 была обнаружена группа вражеских дронов в Днепропетровской области, а в 22:11 - в Донецкой области.
В 23:15 военные объявили об угрозе применения врагом ударных дронов для Харьковской области.
Кроме того, в 23:28 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Одесской области из-за большого скопления ударных беспилотников в акватории Черного моря.
В частности, под угрозой удара - город Черноморск и поселок Лиманка Одесской области.
Также сообщается об угрозе применения врагом ударных дронов для Сумского района.
В 23:52 вражеские ударные дроны двигались:
- группа в центре и на юге Харьковской области, курсом на юго-западное направление, на Днепропетровскую область;
- в акватории Черного моря курсом на Лиманку;
- в центре Сумской области курсом на Черниговскую область.
В 23:59 Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных дронов для города Павлоград в Днепропетровской области.
В 00:01 военные сообщили об угрозе применения врагом ударных дронов для Днепра.
По состоянию на 00:17 российские "Шахеды" двигались:
- в Черном море курсом на юг;
- на востоке Черниговской области курсом на юго-запад;
- в Днепропетровской области курсом на Днепр.
Мониторинговые паблики сообщают о движении около 17 дронов в направлении Черноморска и Одессы.
В то же время, 4 дрона движутся в направлении Бахмача и Батурина Черниговской области.
По состоянию на 00:06 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Воздушные атаки России
В ночь на 30 августа российские террористы массированно обстреляли Украину дронами-камикадзе и баллистическими и крылатыми ракетами.
Всего по Украине оккупанты выпустили более 40 ракет и 537 ударных дронов. Силы ПВО уничтожили 548 воздушных целей.
Главной целью атаки стали Днепр и Запорожье.
По Запорожью враг нанес не менее 12 ударов, в городе повреждены 14 многоэтажек и 40 частных домов.
В Днепре и Павлограде в результате обстрела дронами и ракетами, повреждены дома и объекты инфраструктуры.