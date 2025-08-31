Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов

Российские террористы запустили ударные дроны в направлении Украины. В ряде северных, восточных и южных областей объявлена тревога, работают силы ПВО.

Первые ударные беспилотники фиксировались еще в 19:00 в Черниговской и Сумской областях.

В 21:39 была обнаружена группа вражеских дронов в Днепропетровской области, а в 22:11 - в Донецкой области.

В 23:15 военные объявили об угрозе применения врагом ударных дронов для Харьковской области.

Кроме того, в 23:28 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Одесской области из-за большого скопления ударных беспилотников в акватории Черного моря.

В частности, под угрозой удара - город Черноморск и поселок Лиманка Одесской области.

Также сообщается об угрозе применения врагом ударных дронов для Сумского района.

В 23:52 вражеские ударные дроны двигались:

группа в центре и на юге Харьковской области, курсом на юго-западное направление, на Днепропетровскую область;

в акватории Черного моря курсом на Лиманку;

в центре Сумской области курсом на Черниговскую область.

В 23:59 Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных дронов для города Павлоград в Днепропетровской области.

В 00:01 военные сообщили об угрозе применения врагом ударных дронов для Днепра.

По состоянию на 00:17 российские "Шахеды" двигались:

в Черном море курсом на юг;

на востоке Черниговской области курсом на юго-запад;

в Днепропетровской области курсом на Днепр.

Мониторинговые паблики сообщают о движении около 17 дронов в направлении Черноморска и Одессы.

В то же время, 4 дрона движутся в направлении Бахмача и Батурина Черниговской области.

По состоянию на 00:06 карта воздушных тревог Украины выглядела так: