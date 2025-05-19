Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де ризик ударів

Повітряні атаки РФ

Російські терористи продовжують обстріли населених пунктів України як біля лінії фронту, так і в глибокому тилу.

У неділю, 18 травня, агресор скинув авіабомбу на Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки постраждали цивільні жителі.

Минулої ночі росіяни випустила в напрямку України найбільшу кількість БпЛА за весь період повномасштабної війни - 273 одиниці.

З них близько 150 були скеровані на Київську область, зокрема на міста Васильків та Обухів. Внаслідок обстрілу є загибла і поранені серед місцевих жителів.

Детальніше про масовану нічну атаку дронів та її наслідки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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