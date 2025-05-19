Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де ризик ударів

Армія Росії знову атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, є ризик ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.
Перші дрони зайшли у повітряний простір країни після 23:00 в неділю, 18 травня.
О 23:56 військові повідомили про рух БпЛА в східній та центральній частинах Харківської області курсом на захід. Також дрони рухалися у північній частині Сумської області в західному напрямку.
Станом на 01:13 ворожі "Шахеди" рухалися:
О 01:44 військові повідомили про рух дронів з Сумської на Полтавську область, а також із Запорізької в напрямку Дніпропетровської області.
Станом на 02:09 російські ударні дрони рухалися:
Станом на 02:19 карта повітряних тривог України виглядала так:
Російські терористи продовжують обстріли населених пунктів України як біля лінії фронту, так і в глибокому тилу.
У неділю, 18 травня, агресор скинув авіабомбу на Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки постраждали цивільні жителі.
Минулої ночі росіяни випустила в напрямку України найбільшу кількість БпЛА за весь період повномасштабної війни - 273 одиниці.
З них близько 150 були скеровані на Київську область, зокрема на міста Васильків та Обухів. Внаслідок обстрілу є загибла і поранені серед місцевих жителів.
Детальніше про масовану нічну атаку дронів та її наслідки - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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