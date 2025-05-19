Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов

Армия России снова атакует Украине дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, есть риск ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первые дроны зашли в воздушное пространство страны после 23:00 в воскресенье, 18 мая.
В 23:56 военные сообщили о движении БпЛА в восточной и центральной частях Харьковской области курсом на запад. Также дроны двигались в северной части Сумской области в западном направлении.
По состоянию на 01:13 вражеские "Шахеды" двигались:
В 01:44 военные сообщили о движении дронов из Сумской на Полтавскую область, а также из Запорожской в направлении Днепропетровской области.
По состоянию на 01:42 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Российские террористы продолжают обстрелы населенных пунктов Украины как вблизи линии фронта, так и в глубоком тылу.
В воскресенье, 18 мая, агрессор сбросил авиабомбу на Купянск Харьковской области. В результате атаки получили пострадали мирные жители.
Минувшей ночью россияне выпустили в направлении Украины наибольшее количество БпЛА за весь период полномасштабной войны - 273 единицы.
Из них около 150 были направлены на Киевскую область, в частности на города Васильков и Обухов. В результате обстрела есть погибшая и раненые среди местных жителей.
Подробнее о массированной ночной атаке дронов и ее последствиях - читайте в материале РБК-Украина.
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