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Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов

Фото: российские террористы снова атакуют Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия России снова атакует Украине дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, есть риск ударов.

Первые дроны зашли в воздушное пространство страны после 23:00 в воскресенье, 18 мая.

В 23:56 военные сообщили о движении БпЛА в восточной и центральной частях Харьковской области курсом на запад. Также дроны двигались в северной части Сумской области в западном направлении.

По состоянию на 01:13 вражеские "Шахеды" двигались:

  • в северной и центральной частях Сумской области, курс западный;
  • в северо-восточной части Харьковской области, курс западный;
  • восточнее Запорожья, курс северо-западный;
  • в восточной части Днепропетровской области, курс южный.

В 01:44 военные сообщили о движении дронов из Сумской на Полтавскую область, а также из Запорожской в направлении Днепропетровской области.

По состоянию на 01:42 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Воздушные атаки РФ

Российские террористы продолжают обстрелы населенных пунктов Украины как вблизи линии фронта, так и в глубоком тылу.

В воскресенье, 18 мая, агрессор сбросил авиабомбу на Купянск Харьковской области. В результате атаки получили пострадали мирные жители.

Минувшей ночью россияне выпустили в направлении Украины наибольшее количество БпЛА за весь период полномасштабной войны - 273 единицы.

Из них около 150 были направлены на Киевскую область, в частности на города Васильков и Обухов. В результате обстрела есть погибшая и раненые среди местных жителей.

Подробнее о массированной ночной атаке дронов и ее последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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Война в УкраинеАтака дронов