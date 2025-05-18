Росія атакувала Київську область понад 150 дронами: постраждала ціла сім'я
Російські окупанти в ніч на 18 травня атакували Київську область понад 150 дронами. Це був один з наймасованіших обстрілів регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника в Telegram.
Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі постраждала ціла сім'я. Загинула жінка 27 років. ЇЇ чотирирічний син з осколковими пораненнями обличчя доставлений до дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.
Чоловік 59 років (дідусь) був прооперований, його стан задовільний. Він знаходиться у травматологічному відділені місцевої лікарні. 61-річна бабуся отримала численні осколкові поранення та знаходиться у місцевій лікарні під наглядом лікарів.
Пошкодження через атаку РФ
За даними Київської ОВА, в Обухівському районі зруйновано житловий будинок, вибито скління у семи багатоповерхових житлових будинках. Також були пошкоджені будівлі комунального підприємства, закладів освіти, "Укрпошти", шиномонтажу, три приватні будинки та автомобілі.
У Фастівському районі зруйновано складські приміщення та господарча будівля, пошкоджено два приватних будинки.
Фото: РФ атакувала Київську область 150 дронами (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Жителів Київської області закликали у разі виявлення підозрілих предметів не торкатися їх - вони можуть бути вибухонебезпечними.
"Не намагайтеся його пересувати чи розбирати. Відійдіть на безпечну відстань та попередьте інших про небезпеку. Негайно повідомте про знахідку за номерами 101 або 102", - наголосив голова ОВА.
Рекордна атака дронів
В ніч на 18 травня Росія випустила по Україні 273 дрони - це новий рекорд за кількістю безпілотників, які окупанти випустили за ніч. Минулий рекорд був зафіксований 23 лютого 2025 року, тоді РФ випустила по Україні 267 безпілотників.
Сили ППО вночі знищили 88 дронів, ще 128 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
У Києві впали уламки ворожих дронів, обійшлося без постраждалих. Але Київська область, як відомо, зазначала масованої атаки.
Більше про нічну атаку дронів РФ та її наслідки - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.