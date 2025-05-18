Росія атакувала Київську область понад 150 дронами: постраждала ціла сім'я

Російські окупанти в ніч на 18 травня атакували Київську область понад 150 дронами. Це був один з наймасованіших обстрілів регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника в Telegram.

Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі постраждала ціла сім'я. Загинула жінка 27 років. ЇЇ чотирирічний син з осколковими пораненнями обличчя доставлений до дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

Чоловік 59 років (дідусь) був прооперований, його стан задовільний. Він знаходиться у травматологічному відділені місцевої лікарні. 61-річна бабуся отримала численні осколкові поранення та знаходиться у місцевій лікарні під наглядом лікарів.

Пошкодження через атаку РФ

За даними Київської ОВА, в Обухівському районі зруйновано житловий будинок, вибито скління у семи багатоповерхових житлових будинках. Також були пошкоджені будівлі комунального підприємства, закладів освіти, "Укрпошти", шиномонтажу, три приватні будинки та автомобілі.

У Фастівському районі зруйновано складські приміщення та господарча будівля, пошкоджено два приватних будинки.

Фото: РФ атакувала Київську область 150 дронами (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Жителів Київської області закликали у разі виявлення підозрілих предметів не торкатися їх - вони можуть бути вибухонебезпечними.

"Не намагайтеся його пересувати чи розбирати. Відійдіть на безпечну відстань та попередьте інших про небезпеку. Негайно повідомте про знахідку за номерами 101 або 102", - наголосив голова ОВА.