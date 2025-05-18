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РФ вдарила по житловому сектору Куп’янська: поранено трьох людей

Неділя 18 травня 2025 14:37
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РФ вдарила по житловому сектору Куп’янська: поранено трьох людей Фото: РФ вдарила по житловому сектору Куп’янська (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія завдала чергового удару по житловій забудові Куп’янська. Поранено трьох людей, серед них - літня жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 18 травня близько 9:30 армія РФ скинула авіабомбу на приватний сектор у Купʼянську. Боєприпас влучив у дорогу біля одного з будинків.

Унаслідок вибуху 55-річний чоловік отримав поранення. Ще дві жінки - 75 та 55 років - дістали гострий емоційний шок. У місті також пошкоджені будівлі та господарчі споруди.

Фото: РФ вдарила по житловому сектору Куп’янська

Попередньо встановлено, що окупанти використали керовану авіабомбу ФАБ-500 з модулем планування та коригування (УМПК).

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідчі разом із прокурорами фіксують докази чергового воєнного злочину Росії.

Обстріли Куп'янська

Нагадаємо, 3 травня росіяни вдарили по Куп'янську. Прямий удар авіабомби припав на рятувальну частину.

Вночі 4 травня російська авіація знову вдарила по Куп’янську. У місті зруйновано житлові будинки, були поранені та масштабні пожежі.

Також у квітні російські терористи скинули авіабомби на Куп'янськ. Внаслідок обстрілу постраждали три людини.

Одна з керованих авіаційних бомб влучила у подвір'я приватного домоволодіння, внаслідок чого виникла пожежа. За іншою адресою пошкоджена будівля лікувального закладу, горіли 8 гаражних боксів і 3 медичних автомобілі.

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